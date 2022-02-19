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Байден: Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, я маю причини так вважати

Юля Захарченко редакторка стрічки
Байден: Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, я маю причини так вважати

Президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив рішення про повторне вторгнення в Україну. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у своєму відеозверненні через загострення ситуації на Донбасі.

– Я впевнений, що він (Путін, – Ред.) ухвалив рішення. У мене є причини так вважати, – сказав Байден.

Президент США відповів на запитання журналістів щодо того, чи ухвалив очільник Кремля остаточне рішення про вторгнення на територію України.

Байден вважає, що Путін вже знає, чи нападатиме на нашу державу. Очільник Білого дому заявив, що у нього є причини, через які він дійшов до такого висновку.

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