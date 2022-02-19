Росія отримає безпрецедентні економічні санкції, якщо наважиться на масштабне вторгнення на територію України.

Про це під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс, повідомляють Факти ICTV.

– Ми бачимо, що Росія продовжує поширювати дезінформацію та брехню. Проте ми скоординували свої зусилля та розкриваємо правду. До того ж США та наші союзники по НАТО наголошують, що ми залишаємося відкритими для дипломатії… Ми заохочували РФ взяли участь у дипломатичному діалозі, – зазначила Гарріс.

За її словами, попри те, що Росія продовжує говорити про готовність до переговорів, вона і продовжує звужувати можливості для дипломатії.

– Їхні дії просто не відповідають їхнім словам. Я хочу абсолютно чітко заявити: якщо Росія піде на масштабне вторгнення в Україну, тоді США разом із союзниками та партнерами запровадить безпрецедентні економічні санкції. Ми інтенсивно працювали, щоб бути впевненим, що ми готові до наслідків, – зазначила Гарріс.

За її словами, це буде значний фінансовий та економічний контроль. Санкції торкнуться російських банків, фінансової системи та ключової індустрії.

– І ми запровадимо санкції проти тих, хто підтримує це неспровоковане вторгнення”, – сказала у виступі віцепрезидентка Гарріс.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у разі нового вторгнення російської армії на українські землі під санкції потрапить газопровід Північний потік-2.