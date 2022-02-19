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РФ отримає безпрецедентні економічні санкції у разі вторгнення – Камала Гарріс

Марта Бондаренко редакторка стрічки
РФ отримає безпрецедентні економічні санкції у разі вторгнення – Камала Гарріс

Росія отримає безпрецедентні економічні санкції, якщо наважиться на масштабне вторгнення на територію України.

Про це під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс, повідомляють Факти ICTV.

– Ми бачимо, що Росія продовжує поширювати дезінформацію та брехню. Проте ми скоординували свої зусилля та розкриваємо правду. До того ж США та наші союзники по НАТО наголошують, що ми залишаємося відкритими для дипломатії… Ми заохочували РФ взяли участь у дипломатичному діалозі, – зазначила Гарріс.

За її словами, попри те, що Росія продовжує говорити про готовність до переговорів, вона і продовжує звужувати можливості для дипломатії.

– Їхні дії просто не відповідають їхнім словам. Я хочу абсолютно чітко заявити: якщо Росія піде на масштабне вторгнення в Україну, тоді США разом із союзниками та партнерами запровадить безпрецедентні економічні санкції. Ми інтенсивно працювали, щоб бути впевненим, що ми готові до наслідків, – зазначила Гарріс.

За її словами, це буде значний фінансовий та економічний контроль. Санкції торкнуться російських банків, фінансової системи та ключової індустрії.

– І ми запровадимо санкції проти тих, хто підтримує це неспровоковане вторгнення”, – сказала у виступі віцепрезидентка Гарріс.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у разі нового вторгнення російської армії на українські землі під санкції потрапить газопровід Північний потік-2.

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Фото: Getty Images

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