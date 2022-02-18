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Бербок про санкції: всі варіанти на столі, включаючи Північний потік-2

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Анналена Бербок, Роберт Хабек та Крістіан Лінднер

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у разі нового вторгнення російської армії на українські землі під санкції потрапить, зокрема, газопровід Північний потік-2.

Таку заяву вона зробила під час Мюнхенської конференції з безпеки-2022.

– Якщо Росія вчинить дії проти України, санкції будуть безпрецедентними та скоординованими між усіма партнерами. Ми у Німеччині готові заплатити високу ціну в економічному сенсі. Тому всі варіанти є на столі, включно з Північним потоком-2, – стверджує Бербок.

Крім того, вона заявила, що ФРН щосили працює над тим, щоб знайти шляхи виходу з російської кризи. Вона закликала відстоювати “справедливість та мир” у Європі.

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