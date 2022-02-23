Немає сенсу продовжувати: Блінкен відмовився від зустрічі з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен відмовився від зустрічі з очільником МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим.

Про своє рішення він повідомив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні.

– Минулого тижня я погодився зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 24 лютого, щоб обговорити занепокоєння наших країн щодо європейської безпеки, але лише за умови, що Росія не вторгнеться в Україну. Тепер, коли ми бачимо, що вторгнення починається й Росія чітко заявила про свою повну відмову від дипломатії, немає сенсу продовжувати цю зустріч, – зазначив Ентоні Блінкен.

За словами держсекретаря США, перед тим, як ухвалити рішення, він поцікавився думкою союзників та партнерів. І всі вони погодились із таким кроком.

– Я надіслав міністру закордонних справ Лаврову листа, в якому повідомив про рішення, – зауважив Ентоні Блінкен.

Держсекретар наголосив: і Сполучені Штати, і він особисто залишаються відданими дипломатії, якщо Росія готова зробити очевидні кроки, щоб надати міжнародній спільноті будь-який ступінь впевненості, що серйозно ставиться до деескалації та пошуку дипломатичного рішення.

– Ми продовжуватимемо наші дії в координації з союзниками та партнерами, зважаючи на дії Росії. Але ми не дозволимо РФ претендувати на дипломатію, коли вона стрімко рухається шляхом конфлікту та війни.

Нагадаємо, що впродовж 22 лютого в Держдепартаменті США не було відповіді, чи відбудеться запланована на 24 лютого зустріч держсекретаря Ентоні Блінкена та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова.

А 20 лютого, за день до того, як Росія визнала “ДНР” та “ЛНР”, у Білому домі повідомляли, що зустріч Блінкена та Лаврова, а потім і президента США Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна відбудеться, якщо не станеться повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: U.S. Department of State