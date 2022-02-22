У Білому домі заявили, що вважають дії Росії щодо України початком нового вторгнення. З такою заявою виступив заступник радника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер.

— Ми вважаємо це початком вторгнення, нового вторгнення Росії в Україну. І ви вже стали свідками початку нашої відповіді, яка, як ми говорили, буде стрімкою і жорсткою, — заявив представник Білого дому в ефірі телеканалу CNN.

У Держдепартаменті США також не вирішили, чи відбудеться запланована на 24 лютого зустріч американського держсекретаря Ентоні Блінкена та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова.

— Ми продовжуємо вважати, що дипломатичне рішення було б значно ліпшим виходом із цієї ситуації, ніж повномасштабне російське вторгнення. Росія за останні 24 години зробила значні кроки убік від дипломатії, фактично розірвавши єдину угоду, яка існувала щодо цього, Мінські угоди, визнавши “незалежність” територій. Чи зустрінеться держсекретар Блінкен із Лавровим — це питання, яке ми обговорювали цієї ночі. Вирішення цього питання за Держдепартаментом. Але Росія зробила значний крок убік від дипломатії. Ми залишаємо ці двері відчиненими, але те, що бачимо, не вселяє оптимізму, — підкреслив Файнер.

Нагадаємо, 21 лютого ввечері президент Путін скликав позачергове засідання Ради безпеки Росії. За підсумком було ухвалено рішення визнати “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

У відповідь на це Велика Британія вирішила запровадити санкції проти п’яти провідних російських банків та трьох російських олігархів.

Зі свого боку канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сертифікація російського газопроводу Північний потік-2 буде зупинена, оскільки РФ порушила міжнародні домовленості.