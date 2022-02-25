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Польща та Чехія закривають своє небо для російських літаків

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Літак, переліт, аеропорт

Уряд Польщі ухвалив рішення закрити повітряний простір країни для російських авіакомпаній. Відповідну постанову доручив підготувати прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у зв’язку з вторгненням військ РФ в Україну.

— Я наказав підготувати постанову Ради Міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній, — повідомив він у соціальній мережі Twitter.

Депутат від коаліції польських консервативних партій Конфедерація Роберт Вінницький зазначив, що “польський повітряний простір наразі є одним з основних каналів повітряного сполучення з Росії на Захід” і що “з міркувань безпеки необхідно закрити простір для росіян, щоб припинити бойові дії в Україні й закликати до таких самих дій прибалтів, скандинавів та румунів”.

Згодом найбільша польська авіакомпанія LOT заявила про зупинення польотів до РФ з 15.00. Компанія виконувала рейси до Москви та Санкт-Петербурга.

Окрім Польщі для російських авіакомпаній закриє свій простір і Чехія. Про це повідомив міністр транспорту Чехії Мартін Купка. З Чехії виконувалися рейси до Москви та Санкт-Петербургу.

— Це стосується всіх літаків, які вилітатимуть з аеропортів Чехії, ми погоджуємо ці кроки з Польщею, — сказав Купка.

Чехія з 25 лютого припинила видачу віз громадянам Росії, крім випадків гуманітарного характеру.

Міністри рекомендують ту ж процедуру іншим європейським країнам. Вже видані візи російським громадянам перевірять.

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