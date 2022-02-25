Уряд Польщі ухвалив рішення закрити повітряний простір країни для російських авіакомпаній. Відповідну постанову доручив підготувати прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у зв’язку з вторгненням військ РФ в Україну.

— Я наказав підготувати постанову Ради Міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній, — повідомив він у соціальній мережі Twitter.

Poleciłem przygotowanie uchwały Rady Ministrów, która doprowadzi do zamknięcia przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 25, 2022

Депутат від коаліції польських консервативних партій Конфедерація Роберт Вінницький зазначив, що “польський повітряний простір наразі є одним з основних каналів повітряного сполучення з Росії на Захід” і що “з міркувань безпеки необхідно закрити простір для росіян, щоб припинити бойові дії в Україні й закликати до таких самих дій прибалтів, скандинавів та румунів”.

Polska przestrzeń powietrzna jest obecnie jednym z głównych kanałów transportu lotniczego z Rosji na Zachód. Należy, ze względów bezpieczeństwa, zamknąć przestrzeń dla Rosjan do zakończenia działań wojennych na Ukrainie i wezwać do tego samego Bałtów, Skandynawów oraz Rumunów. pic.twitter.com/4wZkWez47F — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) February 25, 2022

Згодом найбільша польська авіакомпанія LOT заявила про зупинення польотів до РФ з 15.00. Компанія виконувала рейси до Москви та Санкт-Петербурга.

W związku z bieżącą sytuacją od godziny 15.00 PLL LOT zawiesza połączenia do Moskwy oraz St. Petersburga. Dla rejsów tranzytowych zostaną opracowane alternatywne trasy przelotów. Dział obsługi klienta LOT-u będzie kontaktował się z pasażerami przebywającymi na terenie Rosji. https://t.co/Aeh0Ud5MW5 — Polskie Linie Lotnicze LOT (@LOTPLAirlines) February 25, 2022

Окрім Польщі для російських авіакомпаній закриє свій простір і Чехія. Про це повідомив міністр транспорту Чехії Мартін Купка. З Чехії виконувалися рейси до Москви та Санкт-Петербургу.

— Це стосується всіх літаків, які вилітатимуть з аеропортів Чехії, ми погоджуємо ці кроки з Польщею, — сказав Купка.

Чехія з 25 лютого припинила видачу віз громадянам Росії, крім випадків гуманітарного характеру.

Міністри рекомендують ту ж процедуру іншим європейським країнам. Вже видані візи російським громадянам перевірять.