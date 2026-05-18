Російські війська вночі атакували Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, голова Одеської МВА Сергій Лисак та ДСНС України.

Атака на Одесу 18 травня: що відомо

У ніч проти 18 травня російські війська масовано атакували Одесу ударними БпЛА.

Під ударом опинилися житлові квартали міста. У Київському та Приморському районах зафіксовано влучання безпілотників у житлові будинки.

За словами Олега Кіпера, один із одноповерхових будинків у Приморському районі був повністю зруйнований.

В інших будинках пошкоджені фасади, дахи та скління. Унаслідок атаки виникли локальні пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Також пошкоджень зазнали будівлі міського ліцею та дитячого садка.

ДСНС повідомила, що за однією з адрес загорілися горищне перекриття та квартира на третьому поверсі триповерхового житлового будинку.

Крім того, руйнувань зазнав ще один одноповерховий житловий будинок, де також виникла пожежа.

Під ранок російські війська окремо атакували об’єкти інфраструктури Одеси. Інформація про постраждалих унаслідок цього удару не надходила.

Станом на ранок відомо про двох постраждалих.

Поранення дістали 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Їм надали необхідну медичну допомогу.

У ДСНС уточнили, що дитина постраждала у зруйнованому одноповерховому будинку.

Поблизу місць влучань розгорнули оперативні штаби.

Фахівці фіксують масштаби руйнувань та приймають заявки від мешканців щодо отримання допомоги.

Комунальні служби та рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

За даними ДСНС, до робіт залучали понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Правоохоронці документують чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення Одеси.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 545-ту добу.

Фото : ДСНС

