Велика Британія запровадила санкції проти президента Росії Володимира Путіна та глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє сайт уряду Сполученого Королівства.

Санкції передбачають заморожування рахунків президента та глави МЗС РФ.

У санкційному списку зазначається, що президент Російської Федерації має вищу владу над політикою російського уряду та російських збройних сил, тож санкції вводяться, тому що в лютому 2022 року Володимир Путін наказав російським ЗС почати вторгнення в Україну, підриваючи і погрожуючи територіальній цілісності, незалежності нашої країни.

Щодо Сергія Лаврова зазначено, що він є членом Ради безпеки Росії та високопоставленим членом уряду РФ, який приймає ключові рішення.

– Тим самим він причетний до спроб уряду РФ дестабілізувати Україну, підірвати та поставити під загрозу територіальну цілісність, суверенітет чи незалежність України.

Раніше, 25 лютого, Європейський Союз також ухвалив рішення заморозити активи президента Путіна та міністра Лаврова.

У той же день в уряді Німеччини заявили, що готові переглянути рішення про відключення Росії від SWIFT. Раніше ФРН була однією з країн, яка виступала проти такого обмеження РФ.

Джерело: уряд Великої Британії