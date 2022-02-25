Європейський Союз погодився заморозити активи президента РФ Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Країни Заходу відмовляються надати безпекові гарантії Україні, коли Росія напала на низку українських міст та областей, однак як вид допомоги проти офіційної Москви уводять санкції.

Сьогодні, 25 лютого, голова МЗС Латвії Едгар Рінкевич написав на своїй сторінці у Twitter, що міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу ухвалили пакет санкцій, і “заморожування активів включає президента Росії та міністра закордонних справ”.

Одностайне рішення ЄС, яке є частиною ширшого пакету санкцій, свідчить, що західні держави переходять до безпрецедентних заходів, щоб змусити Путіна зупинити жорстоке вторгнення до сусідньої України та не розв’язувати велику війну в Європі.

Водночас міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що цей крок стане унікальним кроком в історії.

– …Це унікальний крок в історії щодо ядерної держави, країни, яка має постійне місце у Раді безпеки. Але також показує…, наскільки ми єдині, – сказав він.

Наразі незрозуміло, якими будуть фактичні наслідки для Путіна та Лаврова, і наскільки важливими є їхні активи в ЄС.

Оглядачі та експерти зазначають, що не менш серйозним кроком було б заборонити Путіну та Лаврову поїздки до ЄС, але лідери ЄС вже дали зрозуміти, що наразі це не розглядатиметься хоча б тому, що це може ускладнити дипломатичні кроки, коли всі сторони сядуть за стіл переговорів.

25 лютого уряд Німеччини готовий переглянути рішення щодо відключення Росії від SWIFT. Раніше ФРН була однією з країн, яка виступала проти такого обмеження РФ.