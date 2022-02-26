Німеччина погодилась на від’єднання Російської Федерації від системи SWIFT.
Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк, однак свої джерела він не вказує.
– Німеччина готова рухатися далі щодо SWIFT, – зазначив Рікард Юзвяк на своїй сторінці в Twitter.
До цього країна була проти запровадження такого обмеження щодо РФ.
24 лютого 2022 року Росія вторглася до України. Напад розпочався вранці. Українські бійці дають відсіч окупантам, протистояння триває й зараз.
Germany will move on SWIFT. #Ukraine #Russia
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 26, 2022
США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Фінляндія, Японія, Південна Корея підтримали Україну.
Була пропозиція від’єднати РФ від SWIFT (Міжнародної системи, яка дає змогу банкам у різних країнах швидко обмінюватися інформацією та проводити платежі). До речі, Італія, яка раніше була проти цього, також дала згоду.