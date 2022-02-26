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Факти / Україна / Політика
Марта Бондаренко |
Бої за Київ та удари по Миколаєву: що відбувається у другий день масштабної війни в Україні (онлайн)

Бої за Київ та удари по Миколаєву: що відбувається у другий день масштабної війни в Україні (онлайн)

Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Уночі 25 лютого, станом на 00.40 за київським часом стало відомо, що внаслідок нападу РФ 24 лютого загинуло 137 українців, з яких 10 офіцерів, ще 316 людей поранені. Втрати противника – у рази вищі, однак остаточні цифри наразі уточнюються.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
06:34 - 26 лютого

Поліція попереджає про можливі авіанальоти на Черкаси.

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06:33 - 26 лютого

Facebook почав робити додаткові кроки у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

– Тепер ми забороняємо російським державним ЗМІ розміщувати рекламу чи монетизувати на нашій платформі в будь-якій точці світу.

Ми також продовжуємо наносити ярлики на додаткові російські державні ЗМІ, – повідомили в компанії.

Ці зміни вже почали впроваджуватись і триватимуть у вихідні.

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05:44 - 26 лютого

У Вінниці повітряна тривога, повідомляє Держспецзв’язок.

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05:38 - 26 лютого

У Києві тривають запеклі бої.

В районі Лук’янівської чи Татарки триває перестрілка вже 10 хвилин.

На Березняках чути постріли з автоматів.

На Печерську чути стрілецький бій.

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05:34 - 26 лютого

Мадонна висловила підтримку Україні та українцям.

У своєму Іnstagram співачка опублікувала відео та наголосила, що безглузде та жадібне вторгнення Росії на Україну треба зупинити.

– Будь ласка, надішліть гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, чиї життя в цей самий момент постраждали від цієї кризи, – написала Мадонна.

Співачка додала, що підтримує Володимира Зеленського та молиться за нашу країну.

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05:25 - 26 лютого

У Google Play та App Store почав діяти додаток, який використовується для зливання інформації про українську інфраструктуру. Людям платять за фото.

СБУ вже підтвердили цю інформацію.

Потрібно знайти цю програму і терміново зарепортити.

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05:19 - 26 лютого

Станом на 05.17 в Харкові об’явлена повітряна тривога.

Повідомляє Держспецзв’язку.

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05:17 - 26 лютого

Twitter призупиняє рекламу та рекомендації в Україні та Росії, щоб зменшити поширення образливого контенту.

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05:12 - 26 лютого

Незважаючи на збитий ИЛ-76, у Василькові висадився російський дисант.

Про це повідомила мер Василькова Наталія Баласинович.

– Зараз на вулиці Декабристів дійсно дуже гаряче. Це центральна вулиця нашого міста. Постійно тривають обстріли ракетами. Висадилось по всій общині на полях багато дистанта, який зараз веде бої с бійцями нашої 40-ї бригади, – розповіла Баласинович в ефірі 1+1.

У Василькові розташований один з найбільших воєнних аеродромів.

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04:57 - 26 лютого

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію США про евакуацію з Києва.

Президент залишається в Україні, повідомляє Washington Post.

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