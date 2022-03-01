Молдова не буде запроваджувати санкції проти РФ – МЗС

Молдова зберігає нейтралітет щодо повномасштабного наступу Російської Федерації на Україну. Офіційний Кишинів не буде запроваджувати санкції проти Росії.

Про це в ефірі місцевого телеканалу TV8 повідомив міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску.

– Молдова – нейтральна держава. З цього ми виходимо в цьому випадку. Ми не втручатимемося в конфлікт на чиїйсь стороні. Також Молдова не приєднуватиметься до яких-небудь санкцій.

Відмову від запровадження санкцій очільник дипломатії Молдови пояснив тим, що економіка країни є дуже залежною від РФ.

– Таке рішення було ухвалено з економічних міркувань, оскільки економіка Молдови занадто залежна від зв’язків із Росією, зокрема у галузі енергетики.

Також міністр наголосив, що Молдова надає допомогу біженцям.

Фото: Ніку Попеску