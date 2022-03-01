Найближчим часом оператор Північного потоку-2 оголосить про банкрутство. Йдеться про швейцарську компанію Nord Stream 2 AG.

Як повідомляють західні ЗМІ із посиланням на власні джерела, заява про неплатоспроможність оператора газпромівського Північного потоку-2 може бути подана уже в середу, 2 березня.

Процедура банкрутства буде розглядатися у швейцарському суді. Напередодні Міністерство економіки Швейцарії повідомило про звільнення усього персоналу Nord Stream 2: йдеться про понад 140 співробітників.