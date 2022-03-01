Політичні терористи заплатять за війну: президент Євроради закликав підтримати Україну

Президент Євроради Шарль Мішель закликав накласти на РФ масивні санкції, шо вдарять по усіх основних секторах російської економіки. Він також закликав регулярні війська агресора “піти геть з України”.

Під час свого виступу 1 березня Шарль Мішель підкреслив, що буде серйозно обмежено використання резервів Центробанку РФ, кошти олігархів, Володимира Путіна, Сергія Лаврова та інших. Дії Росії він назвав політичним тероризмом.

LIVE NOW – my speech at the European Parliament on the Russian aggression against #Ukraine. @Europarl_EN #EPlenary https://t.co/DNKFAXMAas — Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2022

– Сьогодні ми (країни ЄС. – Ред.) повинні діяти дуже швидко. Санкції будуть масивні і дуже серйозні, вони будуть накладені на основні сектори російської економіки. Наші дії покажуть, що ми готові на безпрецедентні вчинки.

Президент Євроради попередив, що санкції коштуватимуть дорого не лише РФ, а й самим європейським країнам. Водночас він зауважив, що саме таку ціну Європа має заплатити за мирне майбутнє.

Шарль Мішель високо оцінив виступ президента Володимира Зеленського, висловив йому щиру підтримку та назвав символом справжніх цінностей ЄС.

– Генерал Шарль де Голль (відомий французький діяч часів Другої світової війни. – Ред.) сказав: кожен відступ перед агресором заставляє його подвоїти свої зусилля і наближає до перемоги. Нам усім зараз потрібно встати і підтримати Україну, рішуче стати поруч з Україною і визнати, що президент Зеленський – символ захисту європейських цінностей.

Заявку України на вступ до Євросоюзу президент Євроради назвав легітимною та закликав нікому не залишатися осторонь у намаганнях підтримати український народ на шляху до євроінтеграції.