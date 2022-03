Політичні терористи заплатять за війну: президент Євроради закликав підтримати Україну

Президент Євроради Шарль Мішель закликав накласти на РФ масивні санкції, шо вдарять по усіх основних секторах російської економіки. Він також закликав регулярні війська агресора “піти геть з України”.

Під час свого виступу 1 березня Шарль Мішель підкреслив, що буде серйозно обмежено використання резервів Центробанку РФ, кошти олігархів, Володимира Путіна, Сергія Лаврова та інших. Дії Росії він назвав політичним тероризмом.

LIVE NOW – my speech at the European Parliament on the Russian aggression against #Ukraine. @Europarl_EN #EPlenary https://t.co/DNKFAXMAas

— Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2022