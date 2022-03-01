Україна зараз об’єднала країни Європейського Союзу ціною життів тисяч своїх громадян.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в Європарламенті по відеозв’язку.

Він нагадав, що громадяни України зараз захищають ціною свого життя цінності й свободу. І для когось сьогоднішній день буде останнім.

– Я радий, що ми об’єднали сьогодні всіх вас, країни Євросоюзу. Але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, для кожного українця, трагедія для нашої держави – така висока ціна. Дуже висока ціна. Тисячі загиблих людей, дві революції, одна війна і п’ять днів повномасштабного вторгнення РФ, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент додав, що Україна зараз віддає за свободу, цінності і права своїх найкращих людей.

– Я не читаю з папірців, бо папірці в житті моєї держави закінчилися. Все це реальність. Усі ці загиблі люди, все це справжнє життя. І я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рівними, ми віддаємо наших найкращих людей, – заявив глава держави, звертаючись до європарламентарів.

Він додав, що зараз Європа мала б підтримати євроінтеграційний вибір України, який наша держава вже давно задекларувала.

– Ми дуже часто любимо говорити, що ми всіх переможемо. Я дуже радий, що ви зараз про це не тільки говорите, але й бачите. Є такий вираз: Український вибір Європи. Те, чого ми прагнули, до чого йшли і йдемо. Я б дуже хотів, щоб сьогодні звучав від вас до нас вибір Європою вже України, – заявив Зеленський.

Президент також повідомив членів Європарламенту, що має на виступ лише кілька хвилин через постійні обстріли військ РФ та ракетні удари.

Варто зазначити, що члени Європарламенту відреагували на виступ Володимира Зеленського оплесками стоячи.