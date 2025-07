Приєднання України до Римського статуту МКС: у Гаазі провели офіційну церемонію

Міжнародний кримінальний суд провів церемонію привітання України як держави-учасниці Римського статуту, яким керується МКС.

У повідомленні йдеться, що суддя і глава МКС Томоко Акане під час церемонії вручила послу України в Нідерландах Андрію Костіну спеціальне видання Римського статуту як символ прихильності верховенству права.

У Міжнародному кримінальному суді розповіли, що церемонія відбулася в присутності президента Асамблеї держав-учасниць, суддів МКС, представників Офісу прокурора, Секретаріату, Цільового фонду для жертв і посольств учасників, акредитованих у Нідерландах.

Глава суду зазначила, що Україна приєднується до міжнародної спільноти країн, приєднавшись до Римського статуту, які прагнуть припинити безкарність за найсерйозніші злочини.

Як розповів Костін, синьо-жовтий прапор України, який підняли у МКС як 125 держави-учасниці Римського статуту, є символом нації, яка цінує мир, справедливість, гідність і свободу.

На його думку, це прапор народу, який пережив і продовжує переживати неймовірні труднощі, але ніколи не відмовлявся від ідеї, що закон, а не насильство має керувати спільним світом.

On this 17th of July, as the international community observes International Criminal Justice Day, Ukraine raised the flag of Ukraine at the @IntlCrimCourt as the 125th State Party to the Rome Statute. By raising our national flag, we affirm our commitment to the principles of the… pic.twitter.com/JzmpuCU4kj

— Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) July 17, 2025