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Російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції

2 березня чотири російські винищувачі увійшли у повітряний простір Швеції. Інформацію підтвердили збройні сили держави.

Йдеться про два російські СУ 27 ​​і два російські СУ 24. Причини порушення повітряного простору РФ, як і передбачалося, не повідомила.

– У світлі поточної ситуації ми дуже серйозно ставимося до цієї події, – йдеться у повідомленні ЗС Швеції.

Відомо, що інцидент із порушенням повітряного простору Швеції стався над Балтійським морем. Воно було “нетривалим” і відбулося на схід від Готланда.

ЗС Швеції назвали такі дії Росії “непрофесійними та безвідповідальними”.

Швеція і НАТО

Нагадаємо, шо у січні генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ оцінив перспективи подальшої співпраці НАТО з Швецією.

Він запевнив, що Швеція разом із Фінляндією можуть розраховувати на швидкий вступ до НАТО. Швеція протягом довгих років залишається близьким партнером альянсу та проводить спільні навчання.

Процедуру вступу Швеції до НАТО можна розпочати лише після подання відповідної заявки. Влада Швеції станом на початок березня цього ще не робила.

Джерело: Forsvarsmakten

Фото: Depositphotos

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