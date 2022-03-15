Китай вирішив допомогти Росії у війні проти України – The Guardian

Китай ухвалив рішення надати Росії економічну та фінансову підтримку під час її війни проти України.

Як пише The Guardian, КНР розглядає можливість відправлення військових постачань, таких як озброєні безпілотники.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван виклав аргументи США проти вторгнення Росії в ході інтенсивної семигодинної зустрічі в Римі зі своїм китайським колегою Ян Цзечі, вказавши на те, що Москва вдавала зацікавленій у дипломатії, готуючись до вторгнення, а також на те, що російські військові явно показують ознаки слабкості.

– Головне тут – змусити Китай перерахувати та переоцінити свою позицію. Ми не бачимо жодних ознак такої переоцінки… Вони вже вирішили, що надаватимуть економічну та фінансову підтримку, і вони підкреслили це сьогодні. Питання в тому, чи підуть вони далі, – сказав американський чиновник, знайомий із перебігом обговорень.

У списку російських військових покупок у Китаї на першому місці стоять озброєні безпілотники та різні види боєприпасів, але будь-які військові постачання не будуть простими.

– Обидві сторони розуміють, що вони не мають спільних систем, і це створює проблеми, – сказав чиновник.

Раніше CNN писала, що російські військові також просять надати їм продовольчі набори, що наголошує на їх серйозних проблемах з матеріально-технічним забезпеченням у більш затяжному конфлікті, ніж припускали в Кремлі.

Росії вкрай потрібна економічна та фінансова допомога в умовах руйнівних санкцій, запроваджених США та їх союзниками після вторгнення 24 лютого. Країні загрожує дефолт із виплат боргу: два відсоткові платежі мають бути зроблені в середу, хоча вона матиме 30-денний пільговий період.

Москва не може отримати доступ майже до всіх своїх золотовалютних резервів на суму $640 млрд, але все ще тримає частину цих резервів у юанях, тому Пекін зможе втрутитися і надати негайну допомогу.

У Вашингтоні з песимізмом дивляться на можливість змусити Китай відмовитись від союзу з Росією, в основному тому, що вважають, що партнерство керується зверху.

Раніше журналіст видання Politico Пол Маклірі з посиланням на Пентагон заявив, що якщо Китай вирішить допомогти Росії у війні проти України, то на нього чекають “наслідки”.