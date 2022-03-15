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Факти / Україна

Якщо Китай допоможе РФ, його чекають наслідки – Пентагон

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Якщо Китай допоможе РФ, його чекають наслідки – Пентагон

Якщо Китай запропонує Росії матеріальну підтримку у війні проти України, то на нього чекають “наслідки”. Про це із посиланням на представника Пентагону заявив журналіст видання Politico Пол Маклірі.

Ми бачили, що Китай мовчазно схвалює те, що робить Росія, відмовляючись приєднатися до санкцій, – заявив він.

Про наслідки для Китаю або для будь-якої іншої країни, що захоче допомогти РФ, попереджав і речник держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, Америка нікому не дозволить компенсувати збитки, які несе Росія.

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Раніше Парламент Естонії ухвалив рішення із закликом про закриття неба над Україною. Це перший такий заклик від країни, яка входить до ЄС та НАТО.

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Фото: Unsplash

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