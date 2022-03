Якщо Китай запропонує Росії матеріальну підтримку у війні проти України, то на нього чекають “наслідки”. Про це із посиланням на представника Пентагону заявив журналіст видання Politico Пол Маклірі.

If China offers material support to Russia in Ukraine, “they’ll likely be consequences for China in that regard,” defense official said. “We have seen China basically give tacit approval to what Russia is doing by refusing to join sanctions” and blaming the West and US

— Paul McLeary (@paulmcleary) March 14, 2022