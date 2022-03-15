Якщо Китай запропонує Росії матеріальну підтримку у війні проти України, то на нього чекають “наслідки”. Про це із посиланням на представника Пентагону заявив журналіст видання Politico Пол Маклірі.

Ми бачили, що Китай мовчазно схвалює те, що робить Росія, відмовляючись приєднатися до санкцій, – заявив він.

If China offers material support to Russia in Ukraine, “they’ll likely be consequences for China in that regard,” defense official said. “We have seen China basically give tacit approval to what Russia is doing by refusing to join sanctions” and blaming the West and US — Paul McLeary (@paulmcleary) March 14, 2022

Про наслідки для Китаю або для будь-якої іншої країни, що захоче допомогти РФ, попереджав і речник держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, Америка нікому не дозволить компенсувати збитки, які несе Росія.

Читайте Чому Україна вимагає закрити небо над своїми територіями

Раніше Парламент Естонії ухвалив рішення із закликом про закриття неба над Україною. Це перший такий заклик від країни, яка входить до ЄС та НАТО.