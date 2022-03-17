Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що російська делегація лише вдає, що веде переговори з Україною.

Про це він сказав у інтерв’ю французькій газеті Le Parisien.

За його словами, не можна вести переговори під дулом пістолета у голови.

— Насамперед необхідне лише одне: припинення вогню, припинення вогню, припинення вогню… Тільки на цій основі можна вести переговори, тому що ви не вестимете переговори з пістолетом у голови, — сказав міністр.

Французький міністр також застеріг Росію від біологічних та хімічних атак на Україну.

— Якби в Україні мали місце хімічні або бактеріологічні атаки, ми б тоді знали, хто нестиме одноосібну відповідальність за них. Це буде Росія, – сказав Ле Дріан.

Голова МЗС Франції заявив, що якщо застосування такої зброї станеться, то це стане причиною для накладення масових та радикальних економічних санкцій.

Але якими ці санкції може бути Ле Дріан відмовився уточнити.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Російською Федерацією дуже складні та важкі, але водночас зазначив, що простір для компромісу є.