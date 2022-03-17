Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 22 день війни
Вбили Вбили
108 дітей
Поранили Поранили
>120 дітей
Факти / Світ / Світові новини

Росія лише вдає, що веде переговори з Україною – голова МЗС Франції

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Росія лише вдає, що веде переговори з Україною – голова МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що російська делегація лише вдає, що веде переговори з Україною.

Про це він сказав у інтерв’ю французькій газеті Le Parisien.

За його словами, не можна вести переговори під дулом пістолета у голови.

— Насамперед необхідне лише одне: припинення вогню, припинення вогню, припинення вогню… Тільки на цій основі можна вести переговори, тому що ви не вестимете переговори з пістолетом у голови, — сказав міністр.

Французький міністр також застеріг Росію від біологічних та хімічних атак на Україну.

— Якби в Україні мали місце хімічні або бактеріологічні атаки, ми б тоді знали, хто нестиме одноосібну відповідальність за них. Це буде Росія, – сказав Ле Дріан.

Голова МЗС Франції заявив, що якщо застосування такої зброї станеться, то це стане причиною для накладення масових та радикальних економічних санкцій.

Але якими ці санкції може бути Ле Дріан відмовився уточнити.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Російською Федерацією дуже складні та важкі, але водночас зазначив, що простір для компромісу є.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка