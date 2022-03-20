Президент України Володимир Зеленський говорив телефоном з президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили важливі теми – російську агресію та пошук рішень для миру в Україні.

Глава держави розповів подробиці розмови з Макроном у відеозверненні до народу. Зеленський прагне врятувати мирних жителів, тому підійняв це питання у розмові з французьким президентом.

– Говорили про нашу взаємодію, про пошуки рішення для миру, для звільнення наших територій, для порятунку наших людей. Впевнений, ви розумієте, що переговори непрості та неприємні. Але вони потрібні, бо це про життя, – наголосив глава держави.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна завжди намагається знайти мирне рішення.