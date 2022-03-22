Дріан і Блінкен обговорили майбутню зустріч НАТО та Великої сімки

Міністр Європи та закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном майбутню зустріч глав держав НАТО і Великої сімки в Брюсселі.

За словами представника Міністерства закордонних справ Франції, вони обговорили участь президента США Байдена в засіданні Європейської Ради.

– Його присутність підкреслить трансатлантичну єдність і тісну співпрацю, що існує між НАТО і ЄС, – йдеться в заяві.

Міністр і держсекретар обговорили важку гуманітарну ситуацію в Україні, викликану військовим вторгненням Росії.