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Дріан і Блінкен обговорили майбутню зустріч НАТО та Великої сімки

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
США-ЄС-НАТО

Міністр Європи та закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном майбутню зустріч глав держав НАТО і Великої сімки в Брюсселі.

За словами представника Міністерства закордонних справ Франції, вони обговорили участь президента США Байдена в засіданні Європейської Ради.

– Його присутність підкреслить трансатлантичну єдність і тісну співпрацю, що існує між НАТО і ЄС, – йдеться в заяві.

Міністр і держсекретар обговорили важку гуманітарну ситуацію в Україні, викликану військовим вторгненням Росії.

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Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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