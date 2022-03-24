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Майже половина німців не підтримують негайну відмову від російського газу

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Майже половина німців не підтримують негайну відмову від російського газу

Майже половина німців не підтримують негайну відмову від російського газу у зв’язку з війною РФ проти України. Про це свідчать результати опитування компанії Civey.

Загалом проти запровадження ембарго на імпорт російського газув виступають 48% жителів Німеччини.

41% опитаних підтримує заборону на постачання природного газу з Росії, 11% – не змогли визначитися з думкою.

Варто зазначити, що на початку березня в опитуванні, проведеному іншою соціологічною групою, за повну відмову від російського газу висловилися 55% опитаних. Водночас, тоді не запитували про “негайну” відмову.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав відмовитись від енергоресурсів з РФ. Він впевнений, що санкції Європи проти Росії будуть не короткостроковим заходом, а тривалим конфліктом.

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Джерело: Spiegel

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Фото: Pixabay

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