Майже половина німців не підтримують негайну відмову від російського газу у зв’язку з війною РФ проти України. Про це свідчать результати опитування компанії Civey.

Загалом проти запровадження ембарго на імпорт російського газув виступають 48% жителів Німеччини.

41% опитаних підтримує заборону на постачання природного газу з Росії, 11% – не змогли визначитися з думкою.

Варто зазначити, що на початку березня в опитуванні, проведеному іншою соціологічною групою, за повну відмову від російського газу висловилися 55% опитаних. Водночас, тоді не запитували про “негайну” відмову.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав відмовитись від енергоресурсів з РФ. Він впевнений, що санкції Європи проти Росії будуть не короткостроковим заходом, а тривалим конфліктом.

Джерело: Spiegel