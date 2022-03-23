Канцлер Німеччини закликав відмовитись від енергоресурсів з РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що санкції Європи проти Росії мають бути не короткостроковим заходом, а тривалим конфліктом.

Під час прес-конференції в Берліні він наголосив на необхідності припинення залежності Німеччини від російського імпорту вугілля, газу та нафти як можна швидше і інтенсивніше.

– Європа разом зі своїми друзями запровадила найсуворіші санкції проти такої великої країни. І вони показують, що мають вплив, – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня. Український лідер зв’яжеться з представниками альянсу у відеоформаті.