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Ви можете ухвалити історичне рішення: Зеленський звернувся до Франції щодо членства в ЄС

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Ви можете ухвалити історичне рішення: Зеленський звернувся до Франції щодо членства в ЄС

23 березня президент Володимир Зеленський виступив перед парламентом Франції. Він подякував за підтримку України та запевнив, що зупинити злочини Кремля в Україні можна лише спільними зусиллями.

– Є сенс у тому, щоб діяти разом, щоб тиснути разом, щоб спонукати Росію шукати мир, – закликав Володимир Зеленський.

Український президент наголосив на тому, що зараз, під час головування в ЄС, Франція може ухвалити історичне рішення про повноправне членство України в Європейському Союзі.

Також на початку своєї промови український президент попросив вшанувати хвилиною мовчання усіх мирних мешканців, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Володимир Зеленський відзначив роль Франції у переговорах Нормандської четвірки. Домовленості, підписані у грудні 2019 року, він назвав “ковтком свіжого повітря”.

– Це був проблиск надії на те, що розмова з Росією може допомогти. Що керівництво Росії можна переконати словами, що Москва обрала мир. Але настало 24 лютого – день, який перекреслив усі ці зусилля, – додав президент.

Руїни Маріуполя, Чернігова та десятків інших міст України Володимир Зеленський порівняв із руїнами французького міста Верден, де у 1916 році відбулася найкривавіша битва часів Першої світової війни.

– Російські військові не розрізняють, по яким об’єктам бити. Вони знищують все: житлові квартали, лікарні, школи, університети. Спалюють склади з їжею, медикаментами. Вони не зважають на такі поняття, як воєнний злочин та обов’язковість конвенцій. Вони принесли на українську землю терор, – заявив президент.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що Європа вже 80 років не бачила того, що зараз відбувається в Україні через дії Росії.

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