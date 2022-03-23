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Факти / Світ / Світові новини

ЄС внесе €2,5 млрд для вирішення продовольчого дефіциту

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн

Європейський Союз внесе €2,5 млрд для вирішення проблеми дефіциту продовольства в світі, що стала наслідком війни Росії проти України.

Про це під час Європейського гуманітарного форуму повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Агресія президента Росії Володимира Путіна проти України має наслідки далеко за межами Європи. Оскільки гуманітарні потреби і без того найвищі, війна Кремля загрожує продовольчій безпеці у всьому світі, – наголосила вона.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що ЄС як найбільший у світі гуманітарний донор продовжує активізувати свою підтримку з €2,5 млрд до 2024 року.

Таким чином Європейський Союз прагне допомогти регіонам, які найбільше постраждали від продовольчого дефіциту, та вжити спеціальних заходів для збільшення виробництва їжі в Європі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 28-му добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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