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Моррісон: Сісти за один стіл з Путіним – це надто великий крок

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Моррісон: Сісти за один стіл з Путіним – це надто великий крок

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон висловив стурбованість з приводу можливої участі президента Росії Володимира Путіна в саміті Великої двадцятки (G-20) в Індонезії у листопаді.

– Ідея сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним, якого Сполучені Штати вже звинуватили у військових злочинах в Україні, є для мене занадто великим кроком, – сказав Моррісон під час брифінгу для ЗМІ.

Моррісон додав, вторгнення Росії в Україну – це насильницький і агресивний акт, який підриває міжнародне верховенство права.

У свою чергу, посол Росії в Джакарті заявив, що Путін хоче поїхати на саміт G-20 у відповідь на непідтверджені повідомлення про те, що США і їх союзники думають, чи слід Москві взагалі залишатися у групі.

– G-20 – це не тільки саміт. G-20 – це процес. Було багато зустрічей проведених як онлайн, так і оффлайн з Індонезією. І Росія бере в них активну участь, – сказав російський посол журналістам в Джакарті.

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Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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