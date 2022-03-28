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Турецька компанія презентувала прототип нового БпЛА з українським двигуном

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Турецька компанія презентувала прототип нового БпЛА з українським двигуном

Турецька компанія Baykar Makina, яка створила відомий безпілотник Bayraktar, провела презентацію прототипу нового бойового БпЛА.

Про це компанія повідомила у Twitter.

– Національна безпілотна бойова літальна система MIUS отримала назву Kızılelma (червоне яблуко), – зазначив технічний директор Сельчук Байрактар.

MUIS оснащений реактивним двигуном і зможе злітати та приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu, який зараз будується.

– Флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu має стати першою у світі подібною авіаматкою для дронів, – йдеться в повідомленні.

У листопаді 2021 року Baykar замовила в українського державного підприємства Івченко-Прогрес реактивні двигуни АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ для проєкту MİUS.

Угода щодо купівлі українських реактивних двигунів була укладена в рамках міжнародної виставки озброєння Saha Expo 2021.

Джерело: Укрінформ

Фото: BaykarTech

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