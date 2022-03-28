Турецька компанія презентувала прототип нового БпЛА з українським двигуном

Турецька компанія Baykar Makina, яка створила відомий безпілотник Bayraktar, провела презентацію прототипу нового бойового БпЛА.
Про це компанія повідомила у Twitter.
– Національна безпілотна бойова літальна система MIUS отримала назву Kızılelma (червоне яблуко), – зазначив технічний директор Сельчук Байрактар.
MUIS оснащений реактивним двигуном і зможе злітати та приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu, який зараз будується.
– Флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu має стати першою у світі подібною авіаматкою для дронів, – йдеться в повідомленні.
У листопаді 2021 року Baykar замовила в українського державного підприємства Івченко-Прогрес реактивні двигуни АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ для проєкту MİUS.
Угода щодо купівлі українських реактивних двигунів була укладена в рамках міжнародної виставки озброєння Saha Expo 2021.
Джерело: Укрінформ
Фото: BaykarTech