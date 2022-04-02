Європейська комісія відмовилась купувати газ РФ у рублях та змінювати умови контрактів

Європейська комісія підтвердила свою відмову купувати газ у РФ в рублях та змінювати умови газових контрактів.

Про це у своєму Twitter написав прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.

– Дякую Франції та Європейській комісії за врахування нашого запиту мати координацію на рівні ЄС у відповідь на спробу РФ підірвати стабільність платежів по довгостроковим газовим контрактам. Єдність – наша найбільша сила. Платежі у доларах та євро будуть збережені,- пише він.

Нагадуємо, що раніше президент РФ Володимир Путін вимагав перевести в рублі розрахунки за постачання російського газу країнам, які запровадили проти Росії найжорсткіші санкції.

Проте спочатку країни Великої сімки погодили спільну відмову за вимогу Росії платити за експорт газу РФ у рублях. А згодом і в Європейському Союзі відкинули вимогу РФ.