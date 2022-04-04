Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 39 день війни
Вбили Вбили
158 дітей
Поранили Поранили
>258 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Партія чинного прем’єр-міністра Угорщини перемогла на парламентських виборах

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Віктор Орбан

Чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан лишиться очільником уряду держави на п’ятий термін (четвертий поспіль).

Про це свідчать попередні результати підрахунку голосів, які дають партії Фідес (Fidesz) Орбана значну перевагу в парламенті.

Після підрахунку понад 70% голосів, блок Орбана Fidesz-KDNP отримує 54,85%. Об’єднана опозиція має 33,36%, ще одна опозиційна партія, Mi Hazánk, 6,44%.

Очікується, що Fidesz-KDNP виграє у 87 зі 106 мажоритарних округах, і у підсумку візьме 134 мандати. Для контролю за більшістю достатньо 100 мандатів, конституційна більшість складає 133 мандати.

Водночас Віктор Орбан вже оголосив про перемогу своєї партії.

Опитування громадської думки прогнозували для Fidesz перемогу з невеликою перевагою над шестипартійною опозиційною групою перед голосуванням серед 8 млн зареєстрованих виборців Угорщини. Але в останні дні передвиборної кампанії значна частина електорату ще не визначилася.

Напружені передвиборчі перегони викликали занепокоєння, що Орбан не гратиме чесно під час голосування. У безпрецедентному рішенні для країни-члена Євросоюзу Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) розгорнула повну моніторингову місію для голосування через побоювання щодо потенційної фальсифікації виборів і використання державних ресурсів для надання правлячій партії несправедливої переваги.

Зазначимо, що в Угорщині діє змішана система: більша частина депутатів (106 зі 199) обирають за мажоритарною системою, решта –  за партійними списками. Соратники Орбана лідирують в обох групах.

Читайте
Орбан загубив чесність у контактах з Москвою - Зеленський

Джерело: Fidesz

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка