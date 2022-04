Чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан лишиться очільником уряду держави на п’ятий термін (четвертий поспіль).

Про це свідчать попередні результати підрахунку голосів, які дають партії Фідес (Fidesz) Орбана значну перевагу в парламенті.

Після підрахунку понад 70% голосів, блок Орбана Fidesz-KDNP отримує 54,85%. Об’єднана опозиція має 33,36%, ще одна опозиційна партія, Mi Hazánk, 6,44%.

Очікується, що Fidesz-KDNP виграє у 87 зі 106 мажоритарних округах, і у підсумку візьме 134 мандати. Для контролю за більшістю достатньо 100 мандатів, конституційна більшість складає 133 мандати.

Водночас Віктор Орбан вже оголосив про перемогу своєї партії.

PM Orbán in celebratory speech: “We have won a great victory – a victory so great that you can see it from the moon, certainly from Brussels.” https://t.co/exmzi4JgqF

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) April 3, 2022