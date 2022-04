Після звірств РФ у Бучі Велика Британія скликає засідання Радбезу ООН

Велика Британія, яка у квітні 2022 року головує у Раді безпеки ООН, скликає засідання 5 квітня. Центральною його темою стануть військові злочини російських військ на території України.

Про це на своїй сторінці у Twitter заявила постійна представниця Великої Британії Барбара Вудворд.

Барбара Вудворд зазначила, що Британія використає своє головування у Радбезі ООН, щоб забезпечити прозорість, відповідальність і справедливість розгляду доказів військових злочинів в Україні, зокрема, на звільненій від окупантів Київщині.

The UK will call a #UNSC meeting tomorrow on #Ukraine. We will discuss the mounting evidence of war crimes, including from #Bucha.

We’ll use our Presidency of the Security Council to ensure there is transparency, accountability and that justice is done. pic.twitter.com/eyQoDne7tX

— Ambassador Barbara Woodward (@BWoodward_UN) April 4, 2022