Після звірств РФ у Бучі Велика Британія скликає засідання Радбезу ООН

Велика Британія, яка у квітні 2022 року головує у Раді безпеки ООН, скликає засідання 5 квітня. Центральною його темою стануть військові злочини російських військ на території України.

Про це на своїй сторінці у Twitter заявила постійна представниця Великої Британії Барбара Вудворд.

– Цими вихідними на жахливих кадрах із Бучі ми побачили, як беззбройних українських мирних жителів розстрілювали зі зв’язаними за спиною руками. Понад 800 тіл залишено на вулиці або скинуто у братські могили. Жінок ґвалтували на очах у їхніх дітей, – сказала вона.

Барбара Вудворд зазначила, що Британія використає своє головування у Радбезі ООН, щоб забезпечити прозорість, відповідальність і справедливість розгляду доказів військових злочинів в Україні, зокрема, на звільненій від окупантів Київщині.

The UK will call a #UNSC meeting tomorrow on #Ukraine. We will discuss the mounting evidence of war crimes, including from #Bucha. We’ll use our Presidency of the Security Council to ensure there is transparency, accountability and that justice is done. pic.twitter.com/eyQoDne7tX — Ambassador Barbara Woodward (@BWoodward_UN) April 4, 2022

Зазначимо, що Кремль продовжує лицемірно спростовувати будь-яку причетність до злочинів проти мирних українців.

Вчора, 3 квітня, Росія запропонувала РБ ООН зібратися на засідання у зв’язку “з кричущою провокацією українських радикалів у Бучі”. Ця спроба, як і наступна, уже 4 квітня, закінчилася для путінських дипломатів невдачею.

Водночас завтра, як заявила постійна представниця Великої Британії Барбара Вудворд, Росія все ж матиме можливість виголосити свої “наративи”.