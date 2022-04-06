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За Бучу. США запровадили санкції проти Сбербанку РФ, доньок Путіна та Лаврова

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Білий дім

Сполучені Штати на тлі жорстоких вбивств цивільного населення в Україні оголосили новий пакет антиросійських санкцій.

— Я чітко дав зрозуміти, що Росія заплатить сувору й негайну ціну за свої звірства в Бучі. Сьогодні разом із нашими союзниками та партнерами ми оголошуємо про новий раунд руйнівних санкцій, – йдеться у Twitter на офіційній сторінці президента США Джо Байдена.

Новий пакет санкцій проти Росії передбачає блокуючі обмеження проти Сбербанку та Альфа-банку. Останньому зараз належить третина всіх російських банківських активів.

США також запроваджують санкції проти двох дочок Володимира Путіна – Марії Воронцової та Катерини Тихонової, дружини й доньки очільника МЗС Росії Сергія Лаврова та членів Радбезу РФ, Дмитра Медведєва та Михайла Мішустіна.

Крім них у санкційних списках опинилися такі персони: губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов, мер Москви Сергій Собянін, керівник Федеральної митної служби РФ Володимир Булавін, повпред президента РФ у Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка, керівник адміністрації президента РФ Антон Вайно, міністр юстиції РФ Костянтин Чуйченко, уповноважений представник РФ у Північно-Західному федеральному окрузі Олександр Гуцан та голова Мінфіну РФ Антон Сілуанов.

Американцям також заборонили інвестувати в Росію, включаючи венчурні угоди чи злиття.

Повне блокування Сбербанку та Альфа-банку

  • Ця дія заморозить будь-які активи Сбербанку та Альфа-банку, які стосуються фінансової системи США, і заборонить громадянам США вести з ними бізнес.
  • Ощадбанк володіє майже 1/3 загальних активів російського банківського сектору і є системно критичним для російської економіки. Альфа-Банк є найбільшою приватною фінансовою установою в Росії та четвертою за величиною фінансовою установою в Росії.

Заборона нових інвестицій в РФ

  • Байден підпише новий указ, який включає заборону на нові інвестиції в Росію громадянами США, де б вони не перебували, що ще більше ізолює Росію від глобальної економіки.
  • Ця опція базується на ухваленому рішенні більш ніж 600 транснаціональних компаній про вихід з Росії. Вихід приватного сектору включає виробників, енергетичні компанії, великих роздрібних торговців, фінансові установи, а також інших постачальників послуг, таких як юридичні та консалтингові фірми. Це забезпечить стійке ослаблення глобальної конкурентоспроможності РФ.

Санкції проти російських еліт та членів їхніх сімей, включають:

  • Дорослих дітей президента Путіна, дружини та дочки міністра закордонних справ Лаврова, а також членів Ради безпеки Росії, включаючи експрезидента і прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва та прем’єр-міністра Михайла Мішустіна. Ці особи збагатилися за рахунок російського народу.
  • Деякі з них відповідають за надання підтримки, необхідної для підтримки війни Путіна проти України. Ця дія відключає їх від фінансової системи США та заморожує всі активи, які вони мають у США.

Міністерство фінансів США заборонило Росії виплачувати борги за рахунок коштів, що підпадають під юрисдикцію США.

  • Наразі санкції не перешкоджають виплаті російського суверенного боргу, якщо Росія використовує кошти за межами юрисдикції США. Однак Росія є глобальним фінансовим ізгоєм, і тепер їй доведеться вибирати між використанням наявних коштів для виплати боргу або дефолтом.
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Джерело: White House

Фото: Depositphotos

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