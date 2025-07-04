Китай заявив, що “не може дозволити собі програш РФ” у війні з Україною: що це означає

Росія посилює атаки на Україну на фоні послаблення американської підтримки, одночасно з цим у Пекіні прозвучала неоднозначна заява – нібито Китай не може “дозволити собі” допустити програш Москви, пише Wall Street Journal.

Зменшення підтримки США уже має наслідки

Журналісти зазначають, що інформація про поведінку очільника Кремля Володимира Путіна під час останньої розмови з президентом США Дональдом Трампом дозволяє зрозуміти, що РФ не має наміру дослухатись до закликів припинити війну.

Тож рішення Трампа припинити постачання зброї Україні дає значний імпульс росіянам і робить ситуацію лиш гіршою, адже це зміцнює впевненість Росії в тому, що вона дотисне Київ з часом завдяки “грі на виснаження”.

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Інститут з вивчення війни теж вважає, що тепер українські захисники муситимуть економити матеріальні засоби, що, ймовірно, прискорить російські успіхи на полі бою.

Тож це літо Україна, вірогідно, потерпатиме від безперервних атак її більшого сусіда, а всі обіцянки і спроби Трампа в цій війні “зайшли в глухий кут”.

Водночас WSJ вважає, що мета Росії в її літній компанії – не стільки завоювання територій, скільки бажання “перетрощити” війська і техніку меншого сусіду, а також – підірвати підтримку з боку цивільного населення і Заходу.

РФ почала використовувати не тільки більше дронів та ракет, але й хімічні атаки.

Нідерланди спільно з німецькими розвідниками зафіксували, що росіяни почали використовувати такі серйозні речовини, як хлорпікрин, який є смертельним при високих концентраціях, не дивлячись на те, що це серйозне порушення Конвенції про хімічну зброю, що забороняє застосовувати цю отруйну речовину.

Більше того, Кремль вкладає все більше коштів у нові розробки в сфері хімічної зброї, розширює дослідження та залучає все нових вчених.

Що значить заява Китаю

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї непублічно заявив, що його країна нібито “не може дозволити собі” поразки Росії у війні в Україні, адже “хвилюється, що США змістять всю свою увагу на Пекін”. Про це журналісти повідомляють з посиланням на власні джерела.

Ця заява міністра дещо суперечить офіційній позиції Китаю, який регулярно публічно наголошує, що нібито не бере участі у російській війні з Україною на жодній зі сторін.

Ван Ї, в той же час, відкидає звинувачення в тому, що китайці все ж підтримують росіян матеріально і зброєю, що допомагає їй у війні проти України.

Пекін наполягає, що якби це було правдою, то конфлікт, нібито, “вже давно б закінчився”.

Проте, хоча Китай “не просив” про цю війну, її продовження може бути вигідним для Пекіна стратегічно – адже США відволікаються на українців і менше звертають увагу на китайців.

При цьому сайт МЗС КНР випустив офіційну заяву, що Пекін “стоятиме на позиції миру” і сприятиме політичному врегулюванню війни.

Нагадаємо, під час останньої масштабної атаки російських безпілотників на Україну 4 липня в Києві та Одесі виявили БпЛА з китайськими комплектуючими.

Джерело: WSJ, South China Morning Post

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