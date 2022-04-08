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Європарламент закликає посилити захист українських дітей, які перетинають кордон без супроводу

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Європарламент

В Європейському парламенті закликали посилити захист неповнолітніх українських біженців, адже там стурбовані незаконним усиновленням дітей.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Figaro.

У резолюції, за яку проголосував Європарламент 7 квітня, висловили стурбованість долею українських дітей, які втікають від війни.

Там підкреслили, що існує ризик незаконного усиновлення дітей без супроводу батьків та наголосили, що за дітьми повинні наглядали соціальні служби.

– З метою запобігання торгівлі дітьми, незаконному усиновленню та іншим зловживанням, парламентарі вимагають негайного включити дітей без супроводу до систем моніторингу соціальних служб, щоб гарантувати їх безпеку та дозволити можливе возз’єднання родин, – йдеться у резолюції.

У Європарламенті також запропонували розмістити на пунктах пропуску з кордоном ЄС працівників із служби захисту дітей та працівників зі служби розшуку сімей.

– Дітей, що прибули до ЄС без супроводу дорослих, пропонується розміщувати в сімейному середовищі, а не в установах, а також негайно призначати для них опікуна та забезпечити, аби рідні брати і сестри не розлучалися, – повідомили в Європарламенті.

Крім того, Європарламент наполягає, аби неповнолітні діти, після перетину кордону відразу приступали до навчання.

Також парламент закликав Європейську Комісію та країни-члени ЄС створювати у школах вакансії українських або україномовних вчителів.

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