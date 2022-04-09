Президент США Джо Байден 8 квітня підписав два законопроєкти, спрямовані на покарання Росії за вторгнення в Україну.

Підпис президента Байдена було поставлено через день після того, як Конгрес США схвалив ці заходи.

Перший законопроєкт називається “Закон про припинення імпорту російської нафти”. Він кодифікує вже оголошену заборону на імпорт російських енергоносіїв, включаючи постачання нафтопродуктів, які становили третину всієї торгівлі між США та Росією минулого року. Цей захід пройшов у Сенаті 100 голосів проти 0 і в Палаті представників 413 голосів проти 9.

Другий законопроєкт “Закон про зупинення нормальних торговельних відносин з Росією та Білоруссю”.

Цей закон також був прийнятий Сенатом 100 голосами проти 0, а Палатою представників 420 голосами проти 3. Документ передбачено виключенням Росії та її союзника Білорусі з довгого списку країн, з якими підтримуються “постійні нормальні торговельні відносини”. Це рішення, яке вже було ухвалено виконавчим указом, означає, що російський імпорт обкладатиметься вищими тарифами.

Законопроєкти перетворюють указ президента США на закон, що значно ускладнить майбутньому президентові можливість скасувати його.

Самі проєкти законів було прийнято 7 квітня, в останній день роботи Конгресу США перед двотижневою перервою.