Через війну в Україні, НАТО планує розгорнути постійні війська на своєму кордоні

Через повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала Росія, НАТО планує розгорнути постійні війська на своєму кордоні.

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

За словами Столтенберга, НАТО знаходиться в розпалі дуже фундаментальної трансформації, яка відбиватиме довгострокові наслідки дій президента Росії Володимира Путіна.

– Те, що ми бачимо зараз, — це нова реальність, нова норма для європейської безпеки. Тому зараз ми попросили наше військове командування надати варіанти того, що ми називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО, – заявив Столтенберг.

Рішення про перезавантаження будуть ухвалені на саміті НАТО, який відбудеться у червні в Мадриді.

Генеральний секретар також заявив, що країни-члени Альянсу налаштовані допомагати більше Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі.