Папа Римський Франциск засудив жорстокість війни Росії проти України під час суботньої великодньої меси у Ватикані.

На месі був присутній мер Мелітополя Іван Федоров, якого було затримано російськими військовими у березні, а згодом звільнено в рамках обміну полоненими.

Свою проповідь Понтифік читав сидячи. Він відійшов від заздалегідь підготовленого тексту, щоб відзначити присутність на месі Івана Федорова, його сім’ї та трьох українських парламентарів.

– У цій темряві, яку ви переживаєте, пане мер (Іван Федоров, – Ред.), темряві війни та жорстокості, ми всі молимося; ми молимося з вами і за вас цієї ночі. Ми молимося за багатьох, хто страждає. Ми можемо тільки запропонувати вам нашу близькість, нашу молитву і сказати: “Мужайтесь! Ми з вами!”, – сказав у своєму зверненні до міського голови Мелітополя Папа Франциск.

Італійський кардинал Джованні Баттіста Ре замінив Папу як головного священнослужителя на службі, в ході якої великодня процесія пройшла в майже повній темряві. Сам Франциск не зміг очолити богослужіння, імовірно, через загострення невралгії сідничного нерва, що супроводжується сильним болем у ногах, проте Франциск був присутній на месі: він сидів перед базилікою у великому білому кріслі і встав лише під час читання Євангелія.

Наприкінці проповіді він сказав: “Христос воскрес!” українською.

У великодню неділю, найважливіший день у християнському літургійному календарі, Папа має відслужити месу на площі Святого Петра у Ватикані, а потім виступити з посланням Urbi et Orbi (До міста та світу) та благословенням.

Джерело: Vatican News