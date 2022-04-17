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Папа Римський засудив війну Росії проти України на великодній месі

Ілля Нежигай редактор стрічки
Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск засудив жорстокість війни Росії проти України під час суботньої великодньої меси у Ватикані.

На месі був присутній мер Мелітополя Іван Федоров, якого було затримано російськими військовими у березні, а згодом звільнено в рамках обміну полоненими.

Свою проповідь Понтифік читав сидячи. Він відійшов від заздалегідь підготовленого тексту, щоб відзначити присутність на месі Івана Федорова, його сім’ї та трьох українських парламентарів.

– У цій темряві, яку ви переживаєте, пане мер (Іван Федоров, – Ред.), темряві війни та жорстокості, ми всі молимося; ми молимося з вами і за вас цієї ночі. Ми молимося за багатьох, хто страждає. Ми можемо тільки запропонувати вам нашу близькість, нашу молитву і сказати: “Мужайтесь! Ми з вами!”, – сказав у своєму зверненні до міського голови Мелітополя Папа Франциск.

Італійський кардинал Джованні Баттіста Ре замінив Папу як головного священнослужителя на службі, в ході якої великодня процесія пройшла в майже повній темряві. Сам Франциск не зміг очолити богослужіння, імовірно, через загострення невралгії сідничного нерва, що супроводжується сильним болем у ногах, проте Франциск був присутній на месі: він сидів перед базилікою у великому білому кріслі і встав лише під час читання Євангелія.

Наприкінці проповіді він сказав: “Христос воскрес!” українською.

У великодню неділю, найважливіший день у християнському літургійному календарі, Папа має відслужити месу на площі Святого Петра у Ватикані, а потім виступити з посланням Urbi et Orbi (До міста та світу) та благословенням.

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Джерело: Vatican News

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Фото: Depositphotos

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