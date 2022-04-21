Сполучені Штати оприлюднили свій новий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення на територію України.

Цього разу санкції спрямовані на ключовий комерційний банк і глобальну мережу та на понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі, з визначеним США, російським олігархом Костянтином Малофєєвим.

У прес-релізі Міністерство фінансів США повідомило, що санкції націлені на компанії, що працюють у російської галузі видобутку віртуальної валюти, яка є третьою за величиною у світі.

У прес-релізі додали, що це вперше, коли санкції зачепили компанію з видобутку віртуальної валюти.

В окремій заяві держсекретар США Ентоні Бленкен заявив, що Держдепартамент вводить візові обмеження для 635 російських осіб, включаючи членів російської Думи.

– Ці санкції – нові дії адміністрації Байдена, спрямовані на покарання Кремля та його пособників за вторгнення в Україну наприкінці лютого. Війна забрала життя сотень військовослужбовців і цивільних, і американські та європейські чиновники кажуть, що вона може тривати місяцями, – йдеться у повідомленні.

Втім, американські експерти зазначають, що санкції навряд чи відразу стримають президента Росії Володимира Путіна.