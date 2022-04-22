Путін постане перед вибором: чим може завершитися війна в Україні

Наступні чотири тижні стануть вирішальними для кінцевого результату повномасштабної війни Російської Федерації проти України.

Ключові дії двох країн вплинуть на десятиліття вперед, вважають високопоставлені чиновники адміністрації президента США Джо Байдена.

На їхню думку, США мають надати Україні якомога більше нової зброї, особливо далекобійну артилерію та протиартилерійські радари, щоб не допустити нового просування Росії на українському Донбасі.

– Наступний етап війни буде критично важливим. Ескалація бойових дій на Донбасі та всіх районах, які постраждали від збройного конфлікту, викликає найбільше занепокоєння, – сказав президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітер Маурер, який відвідав Україну в березні.

Чиновники переконані, що коли українські військові зупинять просування країни-агресора на Донбасі, тоді президент РФ Володимир Путін постане перед суровим вибором: надати більше бойових можливостей для продовження російської агресії, яка може затягнутися роками, або провести серйозний діалог на мирних переговорах.

На думку представників адміністрації США, перший варіант може означати повну національну мобілізацію у РФ та є політично ризикованим для російського лідера.