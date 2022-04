Українська розвідка напередодні повідомила про сплановану провокацію російських спецслужб у невизнаному Придністров’ї. За організацією стоїть ФСБ, а метою – виправдати війну з Україною або залучити “ПМР” до бойових дій.

26 квітня у придністровському селищі Маяк прогриміли вибухи. За попередніми даними, підірвано дві вишки зв’язку. Станом на 10.00 на Flightradar24 було видно, що територію Молдови вже облітають літаки, але о 13.45 було зафіксовано виліт пасажирського борту Airbus A320-232 сполученням Кишинів-Лісабон.

Паралельно на виїзді із території невизнаного Придністров’я утворилися великі черги.

Після 11.00 президент Молдови Мая Санду скликала засідання Радбезу через ситуацію, що склалася в окупованому Придністров’ї. Відразу після цього так зване керівництво “Придністровської молдовської республіки” оголосило, що найближчим часом ухвалить рішення на захист інтересів “ПМР”.

Ще до 12.00 у Придністров’ї встановили червоний рівень терористичної загрози. Відповідне рішення ухвалив Радбез самопроголошеної республіки. Також “влада” Придністров’я заявила про три “теракти”.

Під терактами мається на увазі дивна атака на будівлю МДБ у Тирасполі, НП у військовій частині в Парканах і підрив вишки радіотелецентру поблизу селища Маяк.

A photo of the two most powerful towers of the radio center in #Transnistria, which used to broadcast #Russian radio which were knocked out. pic.twitter.com/QDJhDYYOWv

— NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2022