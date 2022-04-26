Українська розвідка напередодні повідомила про сплановану провокацію російських спецслужб у невизнаному Придністров’ї. За організацією стоїть ФСБ, а метою – виправдати війну з Україною або залучити “ПМР” до бойових дій.

26 квітня у придністровському селищі Маяк прогриміли вибухи. За попередніми даними, підірвано дві вишки зв’язку. Станом на 10.00 на Flightradar24 було видно, що територію Молдови вже облітають літаки, але о 13.45 було зафіксовано виліт пасажирського борту Airbus A320-232 сполученням Кишинів-Лісабон.

Паралельно на виїзді із території невизнаного Придністров’я утворилися великі черги.

Після 11.00 президент Молдови Мая Санду скликала засідання Радбезу через ситуацію, що склалася в окупованому Придністров’ї. Відразу після цього так зване керівництво “Придністровської молдовської республіки” оголосило, що найближчим часом ухвалить рішення на захист інтересів “ПМР”.

Ще до 12.00 у Придністров’ї встановили червоний рівень терористичної загрози. Відповідне рішення ухвалив Радбез самопроголошеної республіки. Також “влада” Придністров’я заявила про три “теракти”.

Під терактами мається на увазі дивна атака на будівлю МДБ у Тирасполі, НП у військовій частині в Парканах і підрив вишки радіотелецентру поблизу селища Маяк.

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A photo of the two most powerful towers of the radio center in #Transnistria, which used to broadcast #Russian radio which were knocked out. pic.twitter.com/QDJhDYYOWv — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2022

Після серії вибухів у Придністров’ї Служба інформації і безпеки Молдови заявила, що пильно стежить за ситуацією в країні, і закликала громадян не довіряти повідомленням із сумнівних джерел.

Згодом стало відомо, що у містах Придністров’я збираються встановити блокпости. Окупаційна “влада” заявила, що вибірково перевірятиме тих, хто в’їжджатиме до міста вдень, та усіх, хто в’їжджатиме уночі. Міські навчальні заклади Придністров’я перевели до кінця навчального року на дистанційний режим навчання. Там вже заявили про скасування параду до 9 травня.

Підготовка до вибухів у Придністров’ї

Вибухи у невизнаній “Придністровській Молдавській Республіці” – чергові сплановані провокації спецслужб РФ.

В українській розвідці повідомляли, що у невизнаному Придністров’ї ще кілька днів тому почали готуватися до “вибухів”. Їх організовує ФСБ з метою виправдання війни з Україною або залучення “ПМР” до бойових дій у війні проти України.

— 22 квітня секретар “Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій” “ПМР” Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. В ньому йшлось про термінову (до 16.00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування “захищеного пункту управління цивільної оборони міста”, – повідомили у Гур Міноборони України.

В разі відсутності такого пункту, ставилось питання про його термінове створення.

В розвідці зауважили, що це означає про те, що ще за три дні до інциденту, керівники “ПМР” вже готувались до його проведення та подбали про облаштування захищеного і комфортного бункера.

Вибухи у “ПМР” 25 квітня

У столиці невизнаного Придністров’я Тирасполі 25 квітня близько 17:45 прогриміла серія вибухів. Вони відбулись у приміщенні, де розташовані офіси місцевого “Міністерства державної безпеки” та філіалу російської ФСБ.

В результаті інциденту будівлю було пошкоджено, вікна вибиті. На вулиці поруч з приміщенням лежали предмети у вигляді тубусів. Ймовірно використані ручні гранатомети РПГ-22 та РПГ-27.

В українській розвідці зазначили, що цей випадок – один з низки провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв.

Нові плани Росії

На 58-й день війни в Україні командування Центрального військового округу країни-агресора РФ РФ назвало вихід до Придністров’я однією з цілей другого етапу війни.

— Контроль над півднем України – це ще один вихід у Придністров’я, – заявив в.о. командувача військ ЦВО РФ Рустам Міннакаєв.

Він додав, що там також “відзначаються факти тиску російськомовного населення”.

За його словами, контроль над Донбасом та Південною Україною “дозволить забезпечити сухопутний коридор до Криму, а також впливати на життєво важливі об’єкти української економіки”.

Для пробивання коридору до Придністров’я, як раніше вказували експерти, Росії треба взяти Одесу та Миколаїв.