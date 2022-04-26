Президент Молдови Мая Санду скликає на вівторок, 26 квітня, засідання Вищої ради безпеки через серію вибухів на території Придністров’я.

Про це поінформували в пресслужбі адміністрації президента Молдови.

– Президент Республіки Молдова Мая Санду скликає сьогодні засідання Вищої ради безпеки у зв’язку з інцидентами в Придністровському регіоні, – зазначається в повідомленні.

Засідання Радбезу Молдови відбудеться о 13.00. А о 15.00 Санду проведе брифінг для преси.

Що відомо про вибухи в Придністров’ї

У понеділок, 25 квітня, в так званому “МВС” невизнаної “Придністровської Молдавської республіки” повідомили про вибухи в Тирасполі (столиці “ПМР”).

За інформацією української розвідки, близько 17.45 серія вибухів прогриміла в приміщенні, де розташовані офіси місцевого “міністерства державної безпеки” та філіалу російської “Федеральної служби безпеки” у “ПМР”.

Унаслідок інциденту будівлю було пошкоджено, вікна вибито. А на вулиці поруч з приміщенням лежали предмети, схожі на РПГ-22 та РПГ-27 (ручні протитанкові гранатомети).

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Як наголосили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, вибухи в Тирасполі є спланованою провокацією російських спецслужб. За даними розвідки, ще за три дні до інциденту так звані керівники “ПМР” вже готувались до здійснення вибухів, подбавши про облаштування захищеного та комфортного бункера.

– Цей випадок – один із низки провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв. За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України, чи залучити “ПМР” до бойових дій. Або в якості території з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію, – поінформували в українській розвідці.

Зранку у вівторок, 26 квітня, в “МВС ПМР” повідомило про нові вибухи – цього разу в населеному пункті Маяк. Зазначалося, що пролунало два вибухи: о 6.40 та 7.05 ранку. А об’єктом підриву став місцевий радіотелецентр: зруйновано антени потужністю 1 МВт та 0,5 МВт, які ретранслювали радіо РФ.

Співробітники радіотелецентру та місцеві жителі не постраждали.

Придністровський радіотелецентр розташований у селищі Маяк у Григоріопольському районі та був побудований наприкінці 1960-х років. Це один із 14 радіопередаючих центрів колишнього СРСР, що забезпечували мовлення на коротких та середніх хвилях.

На проросійських пропагандистських ресурсах також поширювали інформацію про начебто атаку на військовий аеродром біля Тирасполя. Але підтверджень цьому немає.

Згодом пресслужба самопроголошеного “глави” Придністров’я Вадима Красносельського повідомила про три атаки. Окрім вибухів у будівлі “міністерства держбезпеки” у Тирасполі та нападу на вежі радіотелецентру, там також повідомили про атаку на військову частину в районі села Паркани.

Красносельський провів засідання так званої “ради безпеки”, на якому обговорювалися “терористичні атаки на об’єкти інфраструктури та держустанови”.

На території невизнаного Придністров’я встановили “червоний рівень” терористичної загрози на 15 днів. На в’їздах у міста будуть встановлені блокпости, силові структури переведені у посилений режим, школи йдуть на дистанційне навчання, а парад до 9 травня та салют скасовано.

Джерело: Пресслужба президента Молдови, NewsMaker, ГУР Міноборони України