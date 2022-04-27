Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 63 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>393 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 665 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Країни-члени ОДКБ не хочуть брати участь у війні проти України – розвідка

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
владімір путін

Українська розвідка зазначає, що держави-члени Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) не підтримують Російську Федерацію у війні проти України.

До цієї військово-політичної міжнародної організації входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія й Таджикистан.

Зокрема зазначається, що країни-члени ОДКБ не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

— Попри наполягання Росії, учасники ОДКБ не хочуть ухвалювати рішення щодо проведення миротворчих операцій поза межами своїх країн. Зокрема, на території “ДНР” та “ЛНР”, – повідомляє ГУР Міноборони України.

Розвідка наголошує, що члени ОДКБ можуть розглянути можливість обмеженого розгортання національних контингентів на території РФ або Білорусі. Але лише після офіційної заяви щодо нападу України на їхню територію.

15 квітня міністр оборони Казахстану Руслан Жаксиликов заявив, що Казахстан не отримував запит щодо направлення на територію України національних військ. Він підтвердив, що в ході останнього засідання військового комітету ОДКБ, питання участі у збройному конфлікті на території України не розглядалось.

Наразі всі країни-учасники ОДКБ, окрім РФ та Білорусі, дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала анексію Криму та незалежність “ДНР” та “ЛНР”.

Related video
Читайте
Успіх росіян малоймовірний: експерти зі США пояснили, чому РФ програє битву за Донбас

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка