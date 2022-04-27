Країни-члени ОДКБ не хочуть брати участь у війні проти України – розвідка

Українська розвідка зазначає, що держави-члени Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) не підтримують Російську Федерацію у війні проти України.

До цієї військово-політичної міжнародної організації входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія й Таджикистан.

Зокрема зазначається, що країни-члени ОДКБ не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

— Попри наполягання Росії, учасники ОДКБ не хочуть ухвалювати рішення щодо проведення миротворчих операцій поза межами своїх країн. Зокрема, на території “ДНР” та “ЛНР”, – повідомляє ГУР Міноборони України.

Розвідка наголошує, що члени ОДКБ можуть розглянути можливість обмеженого розгортання національних контингентів на території РФ або Білорусі. Але лише після офіційної заяви щодо нападу України на їхню територію.

15 квітня міністр оборони Казахстану Руслан Жаксиликов заявив, що Казахстан не отримував запит щодо направлення на територію України національних військ. Він підтвердив, що в ході останнього засідання військового комітету ОДКБ, питання участі у збройному конфлікті на території України не розглядалось.

Наразі всі країни-учасники ОДКБ, окрім РФ та Білорусі, дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала анексію Криму та незалежність “ДНР” та “ЛНР”.