Молдова не впустила російського кореспондента, який прямував до Придністров’я

Російське інформагентство РИА Новости 1 травня повідомило, що його кореспондента Артура Шайхутдінова не впустили до Молдови.

Прессекретар Прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі підтвердила, що деяким іноземним громадянам, які прибули до аеропорту Кишинева, відмовили у в’їзді до країни.

– Таке рішення ухвалили у зв’язку з тим, що не було дотримано законних умов для отримання дозволу на перетин державного кордону, – пояснила вона.

Шайхутдінов прилетів зі Стамбула, проте його не впустили на пункті контролю в аеропорту Кишинева.

За словами самого кореспондента, причина відмови – відсутність акредитації міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови.

У свою чергу РИА Новости повідомляють, що Шайхутдінов прямував до Придністров’я для висвітлення ситуації у регіоні. Кореспондент заявив, що його документи помістили у конверт та віддали екіпажу, який поверне їх після посадки у Стамбулі.

Нагадуємо, Придністров’я продовжують готувати до війни з Україною. Росія готує там провокації на травневі свята.