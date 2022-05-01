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Факти / Світ / Світові новини

Молдова не впустила російського кореспондента, який прямував до Придністров’я

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
затримка рейсу, скасування рейсу, аеропорт

Російське інформагентство РИА Новости 1 травня повідомило, що його кореспондента Артура Шайхутдінова не впустили до Молдови.

Прессекретар Прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі підтвердила, що деяким іноземним громадянам, які прибули до аеропорту Кишинева, відмовили у в’їзді до країни.

– Таке рішення ухвалили у зв’язку з тим, що не було дотримано законних умов для отримання дозволу на перетин державного кордону, – пояснила вона.

Шайхутдінов прилетів зі Стамбула, проте його не впустили на пункті контролю в аеропорту Кишинева.

За словами самого кореспондента, причина відмови – відсутність акредитації міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови.

У свою чергу РИА Новости повідомляють, що Шайхутдінов прямував до Придністров’я для висвітлення ситуації у регіоні. Кореспондент заявив, що його документи помістили у конверт та віддали екіпажу, який поверне їх після посадки у Стамбулі.

Нагадуємо, Придністров’я продовжують готувати до війни з Україною. Росія готує там провокації на травневі свята.

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Джерело: Українська правда

Фото: Depositphotos

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