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Факти / Світ / Світові новини

Папа Римський закликає Росію відкрити гуманітарні коридори у Маріуполі

Юля Захарченко редакторка стрічки
Папа Римський Франциск

Повномасштабна російська агресія проти України є жахливим регресом людства. Папа Римський Франциск переконаний, що країна-агресор переживає занепад і деградацією своєї держави.

У недільній промові на площі Святого Петра він зазначив, що війна в Україні змусила його страждати. Папа Римський закликав створити гуманітарні коридори для евакуації людей, які опинилися на Маріупольському металургійному заводі Азовсталь.

Іноземні ЗМІ повідомляють, що Папа Франциск розкритикував криваві злочини Росії, заявивши, що Маріуполь був варварськи бомбардований і знищений.

Нагадаємо, у Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона заявила, що США не припинять допомагати Україні через побоювання провокувати Росію та президента РФ Володимира Путіна.

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Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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