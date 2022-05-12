Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

Про це повідомляє пресслужба президента Фінляндії.

На думку президента та прем’єра, членство в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії. Тому Фінляндія має терміново подати заявку на членство у НАТО.

– Навесні точилася важлива дискусія про можливе членство Фінляндії в НАТО. Потрібен був час для формування внутрішньої позиції як у парламенті, так і в суспільстві загалом. Потрібен час для тісних міжнародних контактів як з НАТО та її країнами-членами, так і зі Швецією – йдеться у спільній заяві.

Також президент Саулі Нііністьо та прем’єр Санна Марін сподіваються, що на національному рівні будуть вжиті всі необхідні кроки для досягнення цього рішення якнайшвидше.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військовий Альянс тепло зустріне Фінляндію в НАТО.

– Це суверенне рішення Фінляндії, яке НАТО повністю шанує. Якщо Фінляндія вирішить подати заявку, її тепло зустрінуть у НАТО і процес вступу буде гладким і швидким, — сказав Столтенберг.

За його словами, Фінляндія — один із найближчих партнерів НАТО із зрілою демократією. Крім того, країна є членом Європейського Союзу.

Зараз дивляться

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії на тлі зростання загроз у регіоні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія своїми агресивними діями в Україні підштовхнула Швецію та Фінляндію до НАТО.

Джерело: сайт президента Фінляндії, CNN