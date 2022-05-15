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Хорватія з наступного року перейде на євро

Ілля Нежигай, редактор стрічки
євро_валюта_курс валют_гроші

Парламент Хорватії схвалив законопроєкт щодо переходу з наступного року на євро.

Як пише aktuality, республіка стане 20 країною європейської валютної зони.

За перехід на Євро віддали голоси 117 депутатів. 13 проголосували проти, один утримався.

Влада Хорватії переконана, що запровадження євро для країни матиме лише позитивний ефект, а саме дозволить прибрати валютні ризики, знизити відсоткові ставки, підвищити кредитний рейтинг країни та залучити більше інвестицій.

На підставі закону Хорватія розпочне перерахування цін на товари в обох валютах вже з 5 вересня. Паралельне співіснування хорватської та європейської валют триватиме протягом наступного року.

Наразі в країні в обігу ходить хорватська куна.

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Нагадаємо, 8 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.

Лідери обговорили посилення санкційного тиску на Росію, інтеграцію України до ЄС та захист енергетичної свободи Європи.

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Джерело: aktuality

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Фото: Depositphotos

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