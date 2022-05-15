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Росія втратила третину військ і місяць не зможе прискорити наступ – розвідка Британії

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росія втратила третину військ і місяць не зможе прискорити наступ – розвідка Британії

Наступ країни-агресора Росії на Донбасі втратив колишній темп. Тепер російські війська не зможуть відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати.

За останні місяці Російська Федерація не змогла захопити значної території України, а натомість військовослужбовці Збройних сил РФ мають стабільно високий рівень виснаження.

Станом на 15 травня, Росія, ймовірно, втратила третину сухопутних бойових сил, які вона зібрала в лютому для повномасштабного нападу на Україну, йдеться у повідомленні британської розвідки. Такі високі оцінки російських бойових втрат досі ще не лунали, наголосили у Верховній Раді України.

– Очікується, що затримки фактично посилюватимуться через втрату військом РФ мостового обладнання та безпілотників, – наголосили у розвідці Великої Британії.

Російські Збройні сили все більше обмежуються погіршенням технічних можливостей, постійним низьким моральним духом та зниженням боєздатності. Багато з цих можливостей неможливо швидко замінити або відновити, тому вони, ймовірно, перешкоджатимуть запланованим агресивним намірам Росії в Україні.

У британській розвідці переконані, що за нинішніх умов навряд чи Росія різко прискорить темпи просування протягом наступних 30 днів.

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Фото: Depositphotos

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