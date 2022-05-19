Комітет Сенату США схвалив кандидатуру Бріджит Брінк на пост посла США в Україні

Травень, 18 в 23:29

Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив кандидатуру Бріджит Брінк на пост посла США в Україні.

Про це Комісія Сенату із закордонних справ США повідомила у Тwitter.

– Комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Бріджит Брінк на пост посла в Україні, відправивши потужне послання: підтримка США України продовжує зростати, – повідомили в комітеті.

Тепер її кандидатуру повинен буде затвердити Сенат у повному складі. Відбудеться це найближчими днями.

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Нагадуємо, посольство Сполучених Штатів Америки відновило свою роботу у Києві. Дипломати понад три місяці працювали поза столицею.

Бріджит Брінк є співробітником Держдепу США з 1996 року. З 2019 року вона була послом США в Словаччині.