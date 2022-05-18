Посольство США офіційно відновило роботу в Україні

Травень, 18 в 20:35

18 травня у Києві свою роботу відновило посольство Сполучених Штатів Америки. Дипломати понад три місяці працювали поза столицею.

О 20.00 відбулася офіційна церемонія підняття зоряно-смугастого прапора США. Відтепер його знову можна побачити на подвір’ї дипломатичного представництва.

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Нагадаємо, 8 травня до Києва повернулася тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Разом із нею повернулися інші працівники посольства.

У спільній заяві йшлося, що повернення американських дипломатів приурочено до Дня перемоги над нацизмом.

Посольство США у Києві призупинило свою звичну діяльність ще 12 лютого, за лічені дні до початку повномасштабної війни.

Спочатку співробітників та членів їхніх родин евакуювали до Львова, але вже 24 лютого вивезли у Польщу. Там усі вони займалися гуманітарною допомогою Україні.