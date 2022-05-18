Посольство США офіційно відновило роботу в Україні
18 травня у Києві свою роботу відновило посольство Сполучених Штатів Америки. Дипломати понад три місяці працювали поза столицею.
О 20.00 відбулася офіційна церемонія підняття зоряно-смугастого прапора США. Відтепер його знову можна побачити на подвір’ї дипломатичного представництва.
Нагадаємо, 8 травня до Києва повернулася тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Разом із нею повернулися інші працівники посольства.
У спільній заяві йшлося, що повернення американських дипломатів приурочено до Дня перемоги над нацизмом.
Посольство США у Києві призупинило свою звичну діяльність ще 12 лютого, за лічені дні до початку повномасштабної війни.
Спочатку співробітників та членів їхніх родин евакуювали до Львова, але вже 24 лютого вивезли у Польщу. Там усі вони займалися гуманітарною допомогою Україні.