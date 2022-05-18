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У ЄС презентували план скорочення залежності від енергоносіїв РФ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
У ЄС презентували план скорочення залежності від енергоносіїв РФ
Фото: Depositphotos

Під час засідання Європейської комісії було представлено план скорочення залежності Європейського Союзу від російських енергоносіїв.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, цей план передбачає роботу на трьох рівнях:

  • енергозбереження;
  • диверсифікація імпорту енергії за рахунок відмови від викопного палива;
  • прискорення переходу на чисту (зелену) енергію.

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У Єврокомісії пояснили, що економія енергії — найшвидший і найдешевший спосіб упоратися з поточною енергетичною кризою та зменшити рахунки.

Комісія пропонує посилити довгострокові заходи щодо підвищення енергоефективності. На думку ЄС, економія енергії зараз допоможе підготуватись до можливих проблем наступної зими.

Державам-членам ЄС рекомендують використовувати фіскальні заходи для заохочення енергозбереження, як, до прикладу, зниження ставок податку на додану вартість на енергоефективні системи опалення, теплоізоляцію будівель, побутову техніку.

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Також у Єврокомісії пояснили, що ЄС працював з міжнародними партнерами над диверсифікацією постачань протягом кількох місяців і досяг рекордних обсягів імпорту скрапленого природного газу та збільшення постачання газу трубопроводами.

Комісія розгляне можливість розробки спільного механізму закупівель, за допомогою якого вестиме переговори та укладатиме контракти на закупівлю газу від імені держав-членів ЄС, які є учасницями цього механізму.

Крім того, Єврокомісія пропонує збільшити до 2030 року основну мету щодо відновлюваних джерел енергії з 40% до 45%.

Джерело: Єврокомісія

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