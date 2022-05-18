У ЄС презентували план скорочення залежності від енергоносіїв РФ

Травень, 18 в 15:59

Під час засідання Європейської комісії було представлено план скорочення залежності Європейського Союзу від російських енергоносіїв.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, цей план передбачає роботу на трьох рівнях:

енергозбереження;

диверсифікація імпорту енергії за рахунок відмови від викопного палива;

прискорення переходу на чисту (зелену) енергію.

“Today, we present our plan to replace Russian fossil fuels by working on three levels: ????Saving energy.

????Diversifying our energy imports away from fossil fuels.

????Accelerating the clean energy transition”. Read President @vonderleyen statement ↓#REPowerEU — European Commission ???????? (@EU_Commission) May 18, 2022

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У Єврокомісії пояснили, що економія енергії — найшвидший і найдешевший спосіб упоратися з поточною енергетичною кризою та зменшити рахунки.

Комісія пропонує посилити довгострокові заходи щодо підвищення енергоефективності. На думку ЄС, економія енергії зараз допоможе підготуватись до можливих проблем наступної зими.

Державам-членам ЄС рекомендують використовувати фіскальні заходи для заохочення енергозбереження, як, до прикладу, зниження ставок податку на додану вартість на енергоефективні системи опалення, теплоізоляцію будівель, побутову техніку.

Також у Єврокомісії пояснили, що ЄС працював з міжнародними партнерами над диверсифікацією постачань протягом кількох місяців і досяг рекордних обсягів імпорту скрапленого природного газу та збільшення постачання газу трубопроводами.

Комісія розгляне можливість розробки спільного механізму закупівель, за допомогою якого вестиме переговори та укладатиме контракти на закупівлю газу від імені держав-членів ЄС, які є учасницями цього механізму.

Крім того, Єврокомісія пропонує збільшити до 2030 року основну мету щодо відновлюваних джерел енергії з 40% до 45%.

Джерело: Єврокомісія