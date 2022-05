У ЄС презентували план скорочення залежності від енергоносіїв РФ

Під час засідання Європейської комісії було представлено план скорочення залежності Європейського Союзу від російських енергоносіїв.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, цей план передбачає роботу на трьох рівнях:

“Today, we present our plan to replace Russian fossil fuels by working on three levels:

????Saving energy.

????Diversifying our energy imports away from fossil fuels.

????Accelerating the clean energy transition”.

